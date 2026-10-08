«Сделка с дьяволом» ради Starlink: в Кембридже предупредили страны о рисках
Business Insider: Маска предупредили о рисках монополии SpaceX
Правительства рискуют попасть в зависимость от Starlink из-за влияния SpaceX на спутниковую связь. Доцент Кембриджского университета Алессио Терци сравнил возможные соглашения государств с компанией Илона Маска с «сделкой с дьяволом», передает Business Insider.
Starlink сравнили с Ост-Индской компанией
Терци провел аналогию между SpaceX и Ост-Индской компанией — британским торговым объединением, которое в прошлом контролировало значительную часть торговли и территорий Индийского субконтинента.
Ост-Индская компания получила в 1600 году исключительные права на торговые маршруты между Азией и Великобританией. По мнению Терци, влияние SpaceX на космическую инфраструктуру также может выходить далеко за рамки обычной деятельности частного бизнеса.
SpaceX контролирует значительную часть космических запусков
По приведенным в публикации данным, на долю SpaceX приходится почти 80% всех отправляемых в космос грузов. Это сопоставляют с масштабом влияния Ост-Индской компании в период ее наибольшего могущества.
Терци считает, что монопольное положение SpaceX в сфере спутниковой связи позволяет компании фактически определять, когда, где и для кого будет доступен интернет через Starlink.
По его оценке, такая ситуация может создавать для государств риски зависимости от решений частной компании.
Starlink работает в десятках стран
Starlink предоставляет спутниковый интернет в десятках стран, в том числе в зонах вооруженных конфликтов. Доступ к сети уже становился предметом политических споров и дискуссий о зависимости государств от частной инфраструктуры.
SpaceX остается крупнейшим оператором пусковых услуг в мире. Ее положение на рынке вызывает обсуждения о регулировании космической отрасли и контроле над критически важной инфраструктурой связи.
Реакция SpaceX и Илона Маска на заявления Терци не приводится. Комментарии правительств, заключивших соглашения по Starlink, также не сообщались.