«Сделка с дьяволом» ради Starlink: в Кембридже предупредили страны о рисках

Business Insider: Маска предупредили о рисках монополии SpaceX

Общество

Правительства рискуют попасть в зависимость от Starlink из-за влияния SpaceX на спутниковую связь. Доцент Кембриджского университета Алессио Терци сравнил возможные соглашения государств с компанией Илона Маска с «сделкой с дьяволом», передает Business Insider.

Starlink сравнили с Ост-Индской компанией

Терци провел аналогию между SpaceX и Ост-Индской компанией — британским торговым объединением, которое в прошлом контролировало значительную часть торговли и территорий Индийского субконтинента.

Ост-Индская компания получила в 1600 году исключительные права на торговые маршруты между Азией и Великобританией. По мнению Терци, влияние SpaceX на космическую инфраструктуру также может выходить далеко за рамки обычной деятельности частного бизнеса.

SpaceX контролирует значительную часть космических запусков

По приведенным в публикации данным, на долю SpaceX приходится почти 80% всех отправляемых в космос грузов. Это сопоставляют с масштабом влияния Ост-Индской компании в период ее наибольшего могущества.

Терци считает, что монопольное положение SpaceX в сфере спутниковой связи позволяет компании фактически определять, когда, где и для кого будет доступен интернет через Starlink.

По его оценке, такая ситуация может создавать для государств риски зависимости от решений частной компании.

Starlink работает в десятках стран

Starlink предоставляет спутниковый интернет в десятках стран, в том числе в зонах вооруженных конфликтов. Доступ к сети уже становился предметом политических споров и дискуссий о зависимости государств от частной инфраструктуры.

SpaceX остается крупнейшим оператором пусковых услуг в мире. Ее положение на рынке вызывает обсуждения о регулировании космической отрасли и контроле над критически важной инфраструктурой связи.

Реакция SpaceX и Илона Маска на заявления Терци не приводится. Комментарии правительств, заключивших соглашения по Starlink, также не сообщались.

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