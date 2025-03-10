Стармер выразил надежду на возобновление передачи разведданных Украине

Британский премьер выразил надежду на то, что переговоры между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии пройдут успешно, и выразил надежду на возобновление передачи разведданных Киеву. Это следует из заявления офиса премьера, опубликованного на официальном сайте правительства Великобритании.

Стармер также сообщил Трампу, что Лондон в минувшие выходные контактировал с представителями Украины и заверил, что обе стороны выступают на мирное урегулирование конфликта.

Ранее Стармер заявил, что условия безопасности для Украины не должны исходить от РФ.