Стармер заявил, что условия безопасности для Украины не должны исходить от РФ

По результатам саммита по Украине британский премьер Кир Стармер заявил, что Россия не вправе устанавливать условия касательно гарантий безопасности для Киева и диктовать правила. Об этом сообщило издание Yahoo News.

Стармер подчеркнул, что рано или поздно Россия станет участником соглашения. Однако он отметил, что если позволить России определять условия гарантий безопасности до достижения соглашения, то прогресса достичь не удастся.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали проект «месячного перемирия» на Украине. Однако политики пока не знают, как его реализовать.