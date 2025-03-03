Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали проект «месячного перемирия» на Украине. Однако политики пока не знают, как его реализовать. В этом в интервью изданию Le Figaro признался французский лидер.

«В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте», — сказал он.

Также Макрон отметил, что проект предусматривает введение на территорию Украины контингента стран европейского региона. Но это будет возможно после подписания мирного соглашения.

С данным заявлением Макрон выступил после прошедшего в Лондоне саммита стратегической помощи киевскому режиму.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что президент США Дональд Трамп не одобрил план Макрона и Стармера.

Ранее сообщалось о том, что Макрон выступил за возобновление диалога с Путиным по Украине.