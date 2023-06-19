«Статья тяжелая»: юрист рассказал, что ждет известного оппозиционера после очередного суда

В России начался судебный процесс по шестому уголовному делу в отношении Алексея Навального (находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишут «Ведомости» .

Сейчас известного оппозиционера обвиняют по шести статьям – об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ), о финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ), о призывах к экстремизму (ч. 1, ч. 2 ст. 280 УК РФ) и о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ).

Как рассказал юрист Юрий Капштык, более конкретно судить о том, какой срок грозит Навальному, можно лишь после ознакомления с доказательной базой, которая есть в распоряжении суда и следствия.

«Раз базы нет, то и мы сейчас руководствуемся том, что есть в доступе у СМИ, тут вопрос лишь в компетенции суда. Хотя одна лишь статья об экстремизме тяжелая и предусматривает до 25 лет лишения свободы», – отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы сообщали о том, что в Москве проверят бар сторонника Навального из-за антироссийских тостов.