«Самые мерзкие коктейли»: в Москве проверят бар сторонника Навального из-за антироссийских тостов
Россияне потребовали открыть патриотические клубы на месте бара сторонника Навального
Фото: [Социальные сети]
Генпрокуратура и Следственный комитет РФ проверят владельца московского бара Zionist Даниила Гольдмана, сообщает SHOT.
По данным журналистов, в уполномоченные органы обратились представители движения «Зов народа». Причиной этого стали антироссийские тосты, которые поднимали посетители бара. Известно также, что владелец Zionist является сторонником оппозиционера Алексея Навального, неоднократно высказывался против СВО и поддерживал террористическую организацию «Легион «Свобода России»*. Также у Гольдмана есть задолженность перед ФНС.
«Закрыть заведение и открыть там патриотические клубы»; «Постоянных посетителей этих баров тоже, скорее всего, надо взять на заметку»; «Самые мерзкие коктейли в Москве в этом «Зионисте», и атмосфера гнетущая», — пишут пользователи Сети в комментариях к новости.
Сам ресторатор уехал из России в Израиль. В столице работают еще несколько его заведений.
Ранее подмосковный бармен устроил диверсию на железной.
*Запрещенная в России террористическая организация