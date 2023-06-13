«Самые мерзкие коктейли»: в Москве проверят бар сторонника Навального из-за антироссийских тостов

По данным журналистов, в уполномоченные органы обратились представители движения «Зов народа». Причиной этого стали антироссийские тосты, которые поднимали посетители бара. Известно также, что владелец Zionist является сторонником оппозиционера Алексея Навального, неоднократно высказывался против СВО и поддерживал террористическую организацию «Легион «Свобода России»*. Также у Гольдмана есть задолженность перед ФНС.

«Закрыть заведение и открыть там патриотические клубы»; «Постоянных посетителей этих баров тоже, скорее всего, надо взять на заметку»; «Самые мерзкие коктейли в Москве в этом «Зионисте», и атмосфера гнетущая», — пишут пользователи Сети в комментариях к новости.

Сам ресторатор уехал из России в Израиль. В столице работают еще несколько его заведений.

Ранее подмосковный бармен устроил диверсию на железной.

*Запрещенная в России террористическая организация