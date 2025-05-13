Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался от ультиматума в адрес Москвы, выдвинутого украинским лидером Владимиром Зеленским и странами Европейского союза. Он поддержал инициативу России о проведении переговоров. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале, отметив провал дипломатической стратегии Киева.

В публикации подчеркнули, что, согласно ультиматуму Украины, прямые переговоры с Россией могли стартовать только после объявления 30-дневного перемирия. Однако президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Владимира Путина о проведении переговоров в Стамбуле 15 марта, что заставило президента Украины Владимира Зеленского согласиться на них.

«Трамп фактически разрушил выстроенную Зеленским и европейскими лидерами стратегию по «принуждению» [президента России Владимира] Путина к миру», — говорится в публикации.

Напомним, 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, которые были прерваны весной 2022 года. Он отметил, что тогда киевская делегация остановила участие в консультациях под давлением западных партнеров. В ответ на это Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле 15 мая, если будет достигнуто прекращение огня. Он подчеркнул, что «полная и длительная» остановка боевых действий является необходимым условием для дипломатического процесса.

Ранее Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным.