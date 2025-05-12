Зеленский трижды публично заявил, что готов к переговорам с Путиным

В своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский трижды заявил о том, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Лидер Украины написал, что он уже поддержал идею президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Уже потом, после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский вновь повторил, что готов к прямым переговорам с российской стороной, и в третий раз он это сообщил уже в вечернем обращении к жителям Украины, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее стали известны подробности проведения переговоров между РФ и Украиной в Турции 15 мая.