Журналисты украинского издания «Страна.ua» опубликовали материал с аналитикой и рассуждениями о реалистичности требований Киева к Москве в вопросе завершения текущего конфликта.

Авторы указали, что российская сторона ни в коем случае не согласиться на возвращение к границам 1991 года, так как инициатива на фронте остается за ней. Журналисты выразили мнение, что Украине стоит предложить «корейский» вариант – заморозить конфликт в нынешнем его виде.

В издании предположили, что РФ откажется от подобного варианта, но это поставит ее в трудное положение, так как таким образом Россию можно будет обвинить в нежелании установить мир. Впоследствии, это увеличит мировое, и в частности, западное давление на Москву.

Тем не менее принуждение российской стороны к миру на условиях остановки конфликта по линии фронта – намного более реалистичная задача, чем выход на границы 30-летней давности или даже границ 2022-го года, заключили журналисты.

Ранее эксперт Меркурис сообщил, что в Киеве боятся ударов российских «Цирконов».