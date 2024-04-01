Меркурис: Киев напуган ударами «Цирконов» по стратегическим объектам

В Киеве обеспокоены ударами новых гиперзвуковых снарядов «Циркон» российского производства. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в беседе с Duran , опубликованной на видеохостинге YouTube.

По словам специалиста, атака данными ракетами навеяла панику среди жителей и властей Украины. Он указал на то, что «Циркон» долетел до украинской столицы всего за 6 минут, что доказывает ее заявленные характеристики скорости. Более того, снаряд покрыт специальным экраном, мешающим засекать его при помощи приборов РЭБ, подчеркнул Меркурис.

Эксперт отметил, что украинские военные получили предупреждение о грядущем ударе всего за секунды до того, как российская ракета ударила по целям.

Ранее ВС РФ при помощи «Цирконов» нанесла удары по зданиям в Киеве, в которых находились сотрудники украинского СБ.