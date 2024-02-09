Washington Post: солдаты ВСУ особенно не любят нового главкома Сырского

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что к руководству армией страны приступает новая команда, во главе которой назначен Александр Сырский. До этого новоиспеченный главком был командующим сухопутными войсками Украины. Тем не менее указов о смене армейского руководства на официальном сайте президента на данный момент нет.

В издании отметили, что рядовые солдаты ВСУ в особенности не любят своего нового руководителя. Журналисты подчеркнули, что причиной для этого является бытующее среди них мнение о том, что Сырский является командиром образца СССР.

Согласно информации журналистов из Politico, между экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и американским Министерством обороны появились разногласия в вопросе контрнаступления. Отмечается, что американская сторона настаивала на том, чтобы сделать ставку на один мощный прорыв. Украина, в свою очередь, провела наступление по нескольким направлениям, полагая, что таким образом РФ будет сложнее направлять подкрепления в разные точки.