Суд постановил восстановить доступ Associated Press к Белому дому

Федеральный окружной суд округа Колумбия вынес решение о восстановлении доступа журналистов агентства Associated Press (AP) в Белый дом, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение суда.

Таким образом, правительство США обязано отменить ранее вынесенное в отношении представителей этого издания решение о запрете доступа в Овальный кабинет, на борт президентского самолета и в другие закрытые помещения.

Проблемы с доступом сотрудников агентства к президенту США возникли в феврале 2020 года, когда администрация Трампа (тогда он выполнял обязанности главы государства на свое первом сроке) исключила Associated Press из выездного пресс-пула, поставив под сомнение роль издания в освещении событий, происходящих в Белом доме.

AP обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции страны, утверждая, что такое ограничение противоречит принципам свободной прессы.

Среди критиков работы издания оказался и известный американский предприниматель Илон Маск. Ранее он упрекнул агентство в получении более $52 млн из бюджета США и назвал его «крайне левой пропагандистской машиной», особенно в контексте освещения работы экс-президента страны Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование региональных средств массовой информации на Украине.