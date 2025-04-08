Треть редакций на Украине не платят зарплату сотрудникам

Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование региональных средств массовой информации на Украине.

В результате 26% из них не могут платить зарплаты своим сотрудникам.

Таковы данные опроса, проведенного Национальным союзом журналистов Украины.

Напомним, Вашингтон финансирует большую часть (83%) программ USAID. 21 марта депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что более 50% всех украинских средств массовой информации могут прекратить свою деятельность в этом году из-за отсутствия финансирования со стороны США.

Ранее сообщалось о том, что телеведущей из РФ Ольге Скабеевой предъявили заочные обвинения на Украине.