Треть редакций на Украине не платят зарплату сотрудникам
Украинских журналистов оставили без зарплаты
Фото: [pxhere.com]
Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование региональных средств массовой информации на Украине.
В результате 26% из них не могут платить зарплаты своим сотрудникам.
Таковы данные опроса, проведенного Национальным союзом журналистов Украины.
Напомним, Вашингтон финансирует большую часть (83%) программ USAID. 21 марта депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что более 50% всех украинских средств массовой информации могут прекратить свою деятельность в этом году из-за отсутствия финансирования со стороны США.
Ранее сообщалось о том, что телеведущей из РФ Ольге Скабеевой предъявили заочные обвинения на Украине.