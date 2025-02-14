Суд в США обязал администрацию Трампа возобновить иностранную помощь

Федеральный судья в США постановил, что администрация президента Дональда Трампа должна возобновить иностранную помощь, которая была ранее заморожена по его указу на 90 дней. Об этом со ссылкой на опубликованный в судебной базе документ сообщило РИА Новости.

Отмечается, что это решение стало результатом судебного разбирательства, в ходе которого выяснилось, что ответчики не предоставили разумных объяснений по оправданию заморозки иностранной помощи.

В окружном суде по округу Колумбия отметили, что цель приостановки выделения финансов на помощь другим странам заключалась в первую очередь в пересмотре политики США на предмет эффективности этих мер.

Федеральный судья отметил, что администрации Белого дома не удалось обосновать необходимость заморозки помощи и доказать, что это решение было рациональным и обоснованным.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров Соединенных Штатов.