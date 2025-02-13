Трамп объявил о введении зеркальных пошлин против торговых партнеров США

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал 13 февраля днем введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. Об этом глава американской администрации написал в своей соцсети Truth Social.

В понедельник Трамп поставил подпись в указе о введение пошлин в размере 25% на все идущие в США поставки стали и алюминия. Ранее он анонсировал введение зеркальных пошли в отношении торговых партнеров США.

В опубликованном сообщении глава Соединенных Штатов назвал минувшие три недели «замечательными» и, вероятно, лучшими за историю, а день введения зеркальных пошлин провозгласил «великим». Трамп завершил свое послание давним лозунгом «сделаем Америку снова великой».

Согласно указу Трампа, пошлины вводятся на товары из Канады, Мексики и Китая. Так, тарифы для всех канадских товаров составят 25%, но для энергоресурсов – 10%. На поступающие товары из Китая вводятся тарифы в 10% дополнительно к тем, которые уже работают. На продукцию из Мексики пошлины тоже составят 25%, однако пока они заморожены в преддверии грядущих переговоров с властями этой страны.

Ранее стало известно о резком падении курса доллара по отношению к российскому рублю.