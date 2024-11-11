Руководство Госдепа США активно занимается подготовкой выборов на Украине с целью убрать с поста Владимира Зеленского. Об этом стало известно ТАСС из сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что выдвижение кандидатур на выборы будет происходить с согласованием Вашингтона. Кроме того, ожидается, что американские неправительственные организации (НПО) будут курировать отбор местных общественных организаций для наблюдения за ходом выборов, что, по мнению наблюдателей, ставит под сомнение их независимость.

Так, согласно данным СВР, существующий план включает в себя превентивную проработку вопросов избирательной кампании, а также стимулирование украинского гражданского общества через различные американские фонды и «мозговые центры».

Предполагается, что инициатива может вызвать широкую поддержку среди украинского населения, однако вмешательство иностранных структур в избирательный процесс также может вызвать недовольство у граждан.

Как отметили в ведомстве, контекст текущих событий подчеркивает, что судьба Украины решается не только на местном уровне, но и в столице США. Заявление «ни слова об Украине без Украины» воспринимается многими как всего лишь риторический прием, который не отражает реального положения дел.

Ранее победитель выборов США Дональд Трамп заявил о желании как можно скорее завершить конфликт на Украине.