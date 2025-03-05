Сын Трампа Бэррон пропустил выступление отца перед Конгрессом США

Сын президента США Дональда Трампа Бэррон не смог присутствовать на выступлении своего отца в Конгрессе США, сообщило издание Daily Mail.

По информации источника, причиной отсутствия 19-летнего молодого человека стало его обучение на первом курсе Нью-Йоркского университета, где на этой неделе проходят важные занятия.

Несмотря на отсутствие Бэррона, остальные дети Трампа находились на мероприятии. Всего у Трампа пятеро детей и пятеро внуков.

Это выступление в Конгрессе США стало значимым моментом в политической карьере 47-го президента, который впервые с момента своего переизбрания вновь обратился к обеим палатам Конгресса. В своей речи Трамп затронул политические и миграционные вопросы, которые оказались проблемными из-за действий предыдущей администрации Белого дома.

Ранее французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на обложке справляющего на Владимира Зеленского нужду Дональда Трампа.