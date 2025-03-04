Charlie Hebdo разместил на обложке справляющего на Зеленского нужду Трампа

В очередном номере французского сатирического журнала Charlie Hebdo представлено карикатурное изображение встречи президентов США и Украины в Белом доме.

В социальной сети X французские журналисты-хулиганы представили карикатуру, которая метафорически отражает события, происходившие в Белом доме в минувшую пятницу, 28 февраля. На рисунке изображен Трамп, который стоит в Овальном кабинете на стуле и справляет нужду на сидящего перед ним Зеленского. Под президентом Украины образовалась большая лужа.

Надпись на обложке гласит — «Америка вернулась».

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелегитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее сообщалось, что посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме.