Зачистка друзей России: раскрыта связь между покушением на премьера Словакии и смертью лидера Ирана

Президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел исламской республики Амир-Абдоллахиан погибли в горах недалеко от границы с Азербайджаном в результате крушения вертолета. Политики возвращались в Тегеран после визита в провинцию Восточный Азербайджан.

Сейчас СМИ и политики многих стран рассматривают две версии случившегося. Согласно одной, причиной трагедии стала туманная погода. Приверженцы же второй рассматривают случившееся как ликвидацию неугодного Западу человека.

Политолог Вадим Сипров рассказал, что в действительности могло случиться с Ибрахимом Раиси, а также объяснил, как его смерть связана с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«События последних двух недель свидетельствуют о том, что после вступления в должность президента РФ Владимира Путина коллективный Запад выбрал курс на эскалацию давления на страны глобального Юга: на Россию, Китай и в целом все те государства, которые стремятся к построению справедливого многополярного мира. Также очевидно, что в качестве метода избран индивидуальный террор и отчасти попытки незаконного свержения национальных лидеров этих стран», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В незаконной тактике Запада, отметил эксперт, прослеживаются несколько трендов. Первый направлен на укрепление собственных рядов, зачистку слабых звеньев, ставящих свои национальные интересы выше общезападных. Так, например, в СМИ США обсуждаются риски покушения на кандидата на пост президента Дональда Трампа. Кроме того, появлялась информация и о подготовке убийства наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, а недавно мир взбудоражило нападение на главу правительства Словакии Роберта Фицо.

Второй тренд, добавил политолог, также опасен, он направлен на физическое устранение наиболее ярких лидеров дружественных России и КНР стран. За две недели, прошедшие с инаугурации Путина, было предотвращено покушение на президента Сербии Александра Вучича, а Ибрахим Раиси стал, увы, первой жертвой.

«Практика террора безответственна. На примере Ирана можно видеть, что последствия для всего макрорегиона явно не просчитаны. Например, из за смены руководства исламской республики может обостриться ситуация на Ближнем Востоке — возрастают риски большой войны, вплоть до ядерной. Таковое имеется как минимум у Израиля и, вполне возможно, у Ирана», — предупредил Сипров.

Ранее мы рассказывали, кто еще может пострадать после покушения на Роберта Фицо.