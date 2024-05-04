Telegraph: Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план потенциального мирного урегулирования текущего конфликта на территории Украины, но он не собирается раскрывать какие-либо его детали до наступления выборов в своей стране. Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, американскому политику удалось разработать детальный план мирного завершения данного конфликта. В то же время, он не собирается раскрывать информацию о нем до момента выборов.

Источник также подчеркнул, что Трамп не планирует обсуждать свой план в теленовостях, так как считает, что таким образом может быть потерян «весь рычаг воздействия». Согласно информации собеседника газеты, экс-лидер Штатов в предвыборной кампании собирается ограничиться простыми тезисами о том, что завершит текущий конфликт.

Ранее сообщалось, что Трамп потребует от членов Североатлантического альянса повышения оборонных расходов.