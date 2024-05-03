Дональд Трамп будет требовать от стран НАТО увеличения расходов на оборону

Согласно сообщению газеты Times, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП, в случае своей победы на выборах главы государства.

Ранее Трамп намекал на возможность созыва саммита НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса, если он вернется к власти. По данным источников, президенту не нравится то, что европейские страны, члены НАТО, делают слишком маленькие взносы, в то время как США несут основную нагрузку в обеспечении обороноспособности альянса.

Трамп также подчеркнул возможность выхода США из НАТО, если взносы других европейских стран не увеличатся в ближайшем будущем. Он выразил недовольство тем, что США часто вынуждены «отдуваться» за оборонные нужды всех членов альянса.

Такие заявления давно вызывают волнение и сомнения в будущем сотрудничестве между странами НАТО, особенно в контексте возможного возвращения Трампа к президентской должности в будущем и его потенциального влияния на политику альянса.

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