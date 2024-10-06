Президент США Дональд Трамп в 2017 году во время встречи с президентом России Владимиром Путиным уточнил у коллеги, как он отнесся бы к поставкам оружия на Украину, сообщил The New York Times. Реакция Трампа на ответ Путина вызывала беспокойство у сторонников Украины в США.

Во время встречи в 2017 году Путин высказал Трампу свое отношение к Украине. Страна стала коррумпированной, а права людей постоянно нарушают. На тот момент жители Крыма уже несколько лет были гражданами РФ. Владимир Путин настаивал, что Украина больше не имеет никакого право распоряжаться полуостровом.

В свою очередь Трамп рассказал российскому коллеге, что администрация президента предлагает направить на Украину оружие.

«Что вы думаете?» — интересовался Трамп у Путина.

Президент РФ Путин заявил, что это было бы ошибкой. Тем более когда Украина начнет что-то просить, она уже не остановится. NYT со ссылкой на трех чиновников сообщил, что Дональд Трамп прислушался к Владимиру Путину и не позволил передавать оружие.

Автор статьи предупредил, что если победу на выборах одержит Трамп, то он откажется помогать Киеву. Лидер всегда испытывал нелюбовь к Украине и прислушивался к Путину.

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