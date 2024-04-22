The Daily Telegraph: Западу есть чему учиться у РФ в применении оружия

Российские ВС многократно превосходят возможности западного ВПК благодаря тому, как грамотно они пользуются имеющимся вооружением в условиях современных боевых действий. Соответствующее заявление сделал аналитик Майк Саттон в своем материале для британского издания The Daily Telegraph .

В статье эксперт указал на то, что разрушительный эффект российских планирующих бомб доказал актуальность старых систем, особенно, когда они имеются в нужном количестве. Он также обратил внимание на то, как ВС РФ совершенствуют оружие при помощи комплексов спутникового наведения. Саттон выразил мнение, что именно по этой причине российская сторона добивается успехов в ходе конфликта на Украине.

В результате аналитик сделал вывод, что вооружению необязательно даже быть современным и технологичным для того, чтобы демонстрировать эффективность. Для этого армия должна уметь адаптироваться к текущей ситуации и своевременно решать правильные решения, считает Саттон.

РФ в краткие сроки придала привычной и дешевой системе высокую эффективность. Это могло бы стать уроком для западного подхода к старым запасам оружия, которые принято утилизировать, заключил автор.

Ранее сообщалось, что в России создали систему для защиты объектов от вражеских БПЛА.