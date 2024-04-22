В РФ создали систему для защиты объектов от беспилотников

Российские инженеры разработали систему безопасности «Пятница», призванную обеспечить защиту важным объектам на территории страны от атак вражеских БПЛА. Представить технологию планируется в ходе форума «Армия-2024», рассказала разработчик Станислав, передает информационное агентство РИА Новости .

Создатель рассказал, что его компания планирует представить на форуме цифровую систему безопасности и автоматические пулеметные платформы. Он подчеркнул, что «Пятница» является программным решением, объединяющим все устройства защиты в единый центр.

Станислав также отметил, что созданная система поможет защитить масштабные отечественные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые зачастую становятся целями атак украинских беспилотников.

Он указал на важность оперативного понимания «работы по дрону» в ходе таких атак, исходя из специфики типа БПЛА. Станислав подчеркнул, что созданная система будет помогать в выборе оптимального типа воздействия, анализируя различные факторы.

Отвечая на вопрос о названии системы, разработчик рассказал, что в нем не скрывается каких-либо смыслов. Программа попросту была придумана в этот день недели, заключил он.

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