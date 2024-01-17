The Hill: Байден обсудит помощь для Украины и Израиля с лидерами Конгресса

Американский президент Джо Байден проведет встречу с лидерами местного Конгресса в Белом доме. В ходе мероприятия, запланированного на 17 января, Байден планирует обсудить с ними свою прошлую просьбу о выделении финансовых средств на военную помощь для Украины и Израиля, а также, на другие меры нацбезопасности. Об этом сообщила американская газета The Hill .

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, глава государства планирует встретиться с лидерами Конгресса из Сената и Палаты представителей, а также с руководителями главных комитетов для обсуждения важности своего запроса.

Она также сообщила, что двухпартийные переговоры все еще находятся в процессе, но в Белом доме считают, что они развиваются в правильном направлении.

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что Вашингтон отказывается от дальнейшего спонсирования Киева.