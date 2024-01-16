В одном из западных СМИ появилась статья о том, что Евросоюз начал аудит поставленного Незалежной оружия в связи с заявлениями о том, что вклад отдельных государств-членов Евросоюза был меньше, чем это должно было быть. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, это является сигналом европейским государствам и Киеву от Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.