Политолог Евстафьев считает, что Вашингтон отказывается от спонсорства украинского конфликта
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В одном из западных СМИ появилась статья о том, что Евросоюз начал аудит поставленного Незалежной оружия в связи с заявлениями о том, что вклад отдельных государств-членов Евросоюза был меньше, чем это должно было быть. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, это является сигналом европейским государствам и Киеву от Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что, по сути, Штаты отказываются финансировать киевский режим по модели открытого счета.
По мнению эксперта, задачей аудита также является фиксация коррупционных схем Незалежной с вооружением.