Washington Post: Трамп позвонил Путину, призвав не идти на эскалацию на Украине и забрать Крым

Избранный президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин обсудили в неофициальной телефонной беседе возможное прекращение войны на Украине, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что разговор состоялся по инициативе американца. В беседе Трамп выразил своему собеседнику обеспокоенность расходами действующей администрации США, которая не считается с налогоплательщиками. Также политик высказал предположение, что мир с Украиной может быть с учетом уступок Киева части украинской территории, например Крыма.

«Президенты обсудили возможности достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения войны на Украине», — сообщили несколько источников издания.

В материале издания отдельно отмечается, что украинские власти заранее были проинформированы о звонке Трампа Путину и не возражали против беседы двух лидеров, рассказали два знакомых с ситуацией человека.

Российская сторона пока факт телефонных переговоров Трампа и Путина не подтверждала.

Трамп в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход Байдена к конфликту на Украине, считая, что США выбрасывают деньги на ветер, поддерживая Киев финансово и вооружениями. Президента Зеленского миллиардер и вовсе назвал торгашом, гоняющим через океан в Вашингтон за деньгами американских налогоплательщиков.

5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.