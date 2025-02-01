The Times узнала о серьезных разногласия в Европе по отправке миротворцев на Украину

В Великобритании и странах Европейского союза нет единого взгляда на вопрос о целесообразности отправки своих миротворческих сил на территорию Украины, как пишет битанское издание The Times.

Согласно данным источника, Франция, Великобритания и страны Северной Европы выступают за размещение своих военных на территории Украины в случае достижения соглашения о прекращении огня. Эти государства готовы отправить туда тысячи военнослужащих.

«Однако другие государства, в частности Германия, выступают против. Кроме того, Польша и страны Балтии беспокоятся, что финансирование данной миссии отрицательно скажется на возможности Североатлантического альянса их защитить при необходимости и сделает страны НАТО более уязвимыми», — пишет издание.

В публикации отдельно подчеркивается, что европейские страны могли бы самостоятельно направить миротворческие силы на территорию Украины. Однако в этой ситуации министрам всё равно придётся обратиться к США с просьбой обеспечить «воздушное прикрытие» с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) и самолетов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники хотят добиться от США введения американских войск на Украину в виде «миротворческой миссии» после окончания конфликта. Однако президент США Дональд Трамп изначально выступил против такой идеи.

Кроме того, издание Politico сообщало, что между Великобританией и Францией ведется диалог по вопросу отправки «миротворцев» на Украину. Отмечалось, что такую инициативу ранее с Владимиром Зеленским обсуждал президент Франции Эммануэль Макрон.