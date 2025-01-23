Politico: Франция и Британия запланировали ввести военных на Украину

Франция и Британия приступили к планированию отправки военных на Украину для обеспечения безопасности. Об этом сообщило Politico со ссылкой на европейского чиновника.

В публикации отмечается, что два члена ЕС начали «некоторое предварительное планирование». По сведениям Financial Times, на Украине чиновники рассчитали, что поддерживающие Киев страны могли бы отправить туда от 40 до 50 тыс. человек, которые будут задействованы в обеспечении безопасности на границе в рамках вероятного урегулирования противостояния.

Собеседники Politico подтвердили факт ведущихся обсуждений о создании сил из порядка 50 тыс. военных, которые будут представлять пять или шесть стран Европы. По задумке, иностранцы займутся наблюдением за порядком на разграничительной линии между ВСУ и ВС РФ, если прекратится огонь.

Ранее сообщалось о том, что вопрос о возможности отправки военного контингента в феврале на неформальной встрече ЕС должны обсудить, среди прочих, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.