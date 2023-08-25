«Трагическое стечение обстоятельств»: выяснилось, кто был во втором самолете, следовавшим за Пригожиным

Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту разбился в Тверской области. Однако многим до сих пор сложно поверить в реальность случившегося.

В Сети обсуждают загадочный самолет, который летел вслед за злополучным лайнером в день катастрофы, а после — долгое время кружил над Москвой. Существует версия, что смерть известного российского военного деятеля — лишь инсценировка, и на самом деле он находился на соседнем авиасудне.

Однако, как рассказал политолог Алексей Ванифатов, вероятность того, что ситуация обстояла именно так, мала.

«Сейчас будет много спекуляций о том, кто находился во втором самолете, и, скорее всего, мы узнаем это после итогов официального расследования, но этот список не будет интересен. Данный борт должен был использоваться для обратного рейса из Санкт-Петербурга руководством «Вагнера». Там находились только экипаж и обслуживающий персонал», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник напомнил, что после авиакатастрофы в небе над Смоленском, когда погибли президент Польши и практически все военные начальники этой страны, компании по всему миру решили разделять руководство по разным самолетам ради обеспечения безопасности.

«Безусловно, личная служба безопасности «Вагнера» придерживалась этих правил, и только личное решение главы компании о том, что в самолете нужно было обсудить с подчиненными результаты поездки в Африку и разработать дальнейшей план работы без лишних ушей, привело к трагическому стечению обстоятельств, и в джете оказалось все руководство ЧВК», — отметил политолог.

По мнению Ванифатова, хорошим индикатором реальности произошедшего будут действия Запада.

«После того, как они уберут из своих санкционных списков всех погибших в этой катастрофе, вопросы о личностях, которые разбились, должны отпасть сами собой», — заявил эксперт.

Ранее в Госдуме выразили соболезнования родным и близким Пригожина.