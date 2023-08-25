«Земля пухом»: в Госдуме выразили соболезнования родным и близким Пригожина

На днях в Тверской области произошло крушение самолета, в котором погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Кроме него на борту были девять человек, включая его помощника Дмитрия Уткина, членов экипажа и бортпроводницу.

Эту авиакатастрофу назвали настоящей трагедией многие политические деятели, включая президента РФ Владимира Путина, который также выразил свои соболезнования на этот счет.

Отреагировал на произошедшее и депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев. По его словам, давать оценку работе Пригожина пока рано, для этого нужно немного подождать.

«Выражаю соболезнования всем его родным, близким, сослуживцам. Потому что по-христиански только так и можно поступать. Ну и, как говорится, земля пухом», — отметил парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы сообщали о том, что Вику Цыганову и ее мужа повергла в шок весть о гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина.