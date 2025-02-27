Трамп анонсировал повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и КНР с 4 марта
Трамп: пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая вступят в силу 4 марта
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Президент США Дональд Трамп подтвердил планы по введению дополнительных пошлин на импортируемые товары из Мексики, Канады и Китая. В своей соцсети Truth Social он заявил, что соответствующие меры вступят в силу с 4 марта 2025 года.
Так, на товары из Китая будет введен дополнительный тариф в размере 10%. При этом со стороны Пекина ожидаются зеркальные тарифы, которые начнут действовать со 2 апреля.
Ранее Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины на товары из Канады, Мексики и КНР в размере 25%. Исключение составляет лишь импорт энергоресурсов из Канады, на которые тариф составляет 10%.
Пошлины в отношении товаров Мексики также устанавливаются в размере 25%, однако их действие было временно приостановлено для завершения переговоров.
Стоит отметить, что введение новых тарифов вызывает опасения у многих экономистов, которые предупреждают о возможных негативных последствиях для торгового баланса и повышении цен на товары для американских потребителей.
Трамп, тем не менее, настаивает на том, что такие меры необходимы для защиты интересов американских производителей и укрепления внутреннего рынка.
Ранее министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что страны Европейского Союза (ЕС) готовятся жестко ответить США на повышение пошлин.