Во Франции пригрозили Трампу «зеркальным ответом» на 25-процентные пошлины

Европейский Союз (ЕС) намерен зеркально отреагировать на решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на товары из европейских стран. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар, передает агентство «Франс-Пресс».

По его словам, ЕС призывает США к открытому диалогу и не хочет действовать «друг против друга». Однако в случае принятия необоснованных торговых барьеров Евросоюз будет реагировать жестко.

«Очевидно, что если США введут повышенные пошлины, о чем объявил Трамп, ЕС сделает тоже самое», — отметил Ломбар.

Министр добавил, что в недавней беседе со своим американских коллегой Скоттом Бессентом он предупредил, что такие шаги со стороны Вашингтона могут привести к инфляции и замедлению экономического роста как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Ломбар подчеркнул, что очередное обсуждение этого вопроса пройдет 2 апреля.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что в ФРГ могут сократить 150 тыс. рабочих мест, если США и ЕС введут пошлины.