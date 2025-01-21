Трамп анонсировал скорую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что твердо намерен встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Его комментарий приводит пресс-пул новой администрации.

По словам гражданина США, он намерен приложить все усилия для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. В ближайшее время он планирует провести телефонный разговор с президентом России.

«Разговор с Путиным может произойти уже очень скоро», — сказал глава Белого дома.

Дональд Трамп заявил, что сможет определить, когда закончится конфликт на Украине, только после беседы с Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос о возможности продления санкций против России, президент отметил, что предпочитает использовать тарифы как инструмент воздействия.

«Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней», — заявил республиканец.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению перемирия с Россией.