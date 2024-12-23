Трамп анонсировал создание в США ПРО, аналогичной израильскому «Железному куполу»

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп собирается после вступления в должность отдать распоряжение о создании в Соединенных Штатах системы противоракетной обороны, подобной той, что находится на боевом дежурстве в Израиле и называется «Железный купол», передает телеканал Fox News.

При этом, как подчеркнул выступая на конференции AmericaFest в штате Аризона республиканец, новейшая система ПРО должна быть полностью американского производства.

«Я прикажу нашим вооруженным силам начать строительство большого противоракетного щита „Железный купол“, который будет изготовлен только из американских компонентов, причем большая его часть — прямо здесь, в Аризоне», — сказал Трамп.

Как он утверждает, ещё во времена правления Рональда Рейгана, который занимал пост президента США с 1981 по 1989 год, была идея создать такую систему. Но в то время у американской оборонной промышленности не было необходимых технологий.

Теперь же, по словам Трампа, у Вашингтона существуют в арсенале системы, которые позволяют «сбивать с неба даже иголку».

Ранее сообщалось, что процесс передачи власти Трампу может затянуться из-за проблем с финансированием.