Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о запланированных переговорах по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, намеченных на вторник, 18 марта, передает агентство Reuters.

В ходе предстоящей беседы, по словам главы США, он намерен затронуть темы, касающиеся территориальных вопросов и контроля над атомными электростанциями.

«Я думаю, мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что с Москвой и Киевом ведутся переговоры относительно «разделения активов», и выразил надежду, что прогресс, достигнутый в выходные, может способствовать завершению конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что последователи президента США Дональда Трампа выразили тревогу за его состояние после того, как глава государства получил удар микрофоном в лицо.