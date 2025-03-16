В США обеспокоились здоровьем Трампа после удара микрофоном по лицу

Последователи президента США Дональда Трампа выразили тревогу за его состояние после того, как глава государства получил удар микрофоном в лицо. Об этом сообщает NDTV.

В ходе общения с журналистами накануне президент США Дональд Трамп столкнулся с неприятной ситуацией. Журналистка приблизила микрофон к лицу политика, случайно задев его по губам и щеке. После инцидента она принесла свои извинения.

Видеозапись произошедшего была опубликована в издании New York Post. На кадрах видно, как журналистка приближается к лицу Трампа с микрофоном, задевая его по губам и щеке. Затем она извиняется за произошедшее.

«Как репортеры смогли приблизиться так близко и где была Секретная служба в тот критический момент? Микрофоны могут содержать бесчисленное количество микробов», — беспокоятся американцы.

Также среди жителей страны появилась и такие, что уверены, на микрофон журналистки могло быть нанесено «что-то смертоносное».

Ранее сообщалось, что около 800 жителей Гренландии приняли участие в демонстрации против Трампа.