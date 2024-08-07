Республиканский кандидат на пост американского президента Дональд Трамп иронично предположил, что действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден попробует вернуть себе номинацию, якобы отобранную ранее его же партией в ходе переворота. Соответствующий пост Трамп опубликовал в своих социальных сетях.

Накануне американская вице-президент Камала Харрис заручилась поддержкой абсолютного большинства делегатов партии демократов на онлайн голосовании. Формально ее номинация будет закреплена по итогам съезда партии c 19 по 22 августа.

В своем посте Трамп задался вопросом, насколько велики шансы того, что «мошенник и худший президент в истории США» Байден, чье президентство было украдено, явится на съезд своей партии для того, чтобы попытаться вернуть себе номинацию и вызвать своего республиканского оппонента на вторые дебаты.

По словам Трампа, президент США сожалеет о своем решении выйти из гонки и передать номинацию Харрис, поддавшись давлению сопартийцев.

Ранее эксперт Хеменуэй заявил, что победа Трампа в выборах даст шанс переговорам по конфликту на Украине.