Трамп высказался о ходе переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал процесс переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. Американский лидер заверил, что все идет хорошо.

Президент США Дональд Трамп, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо.

Такое заявление он сделал в интервью журналистам пресс-пула Белого дома.

Трамп также добавил, что новая информация по данному вопросу появится уже в ближайшее время.

«Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться», — добавил глава Белого дома.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Уиткофф обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.