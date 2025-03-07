Трамп дал понять Зеленскому, что переговоры могут быть возобновлены

Президент США Дональд Трамп намекнул главе киевского режима Владимиру Зеленскому на то, что их переговоры можно возобновить. Об этом со ссылкой на спецпосланника Белого дома по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа сообщает ТАСС.

Первые шаги Киева порадовали администрацию американского президента, сказал он. США увидели готовность Зеленского двигаться в нужном направлении, добавил Уиткофф.

Он также отметил, что Зеленский извинился и сказал, что благодарен.

Ранее политолог Солонников рассказал, был ли конфликт Трампа и Зеленского постановкой.