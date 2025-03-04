Трамп обратился к Путину с предложением о дипломатической миссии по Ирану
Bloomberg: Трамп попросил Путина о посредничестве с Ираном по ядерной программе
Фото: [Медиасток.рф]
Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину стать посредником в переговорах по иранской ядерной программе.
Американская дипломатия предприняла очередной неожиданный шаг в урегулировании международных отношений. Информационное агентство Bloomberg раскрыло подробности секретных переговоров между администрацией США и российским руководством относительно иранской ядерной программы.
Высокопоставленные представители американской администрации провели зондирующие переговоры с российскими коллегами. Переговоры проходили в Саудовской Аравии вскоре после телефонного разговора президентов Трампа и Путина, состоявшегося в феврале.
Источники агентства сообщили, что российский президент положительно отреагировал на предложение США выступить посредником в диалоге с Ираном. Администрация Трампа выразила заинтересованность в установлении конструктивного диалога по чувствительным вопросам ядерной программы Тегерана.
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