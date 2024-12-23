Трамп хочет переименовать самую высокую гору в Северной Америке

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен вернуть горе Денали — самой высокой вершине Северной Америки, имя 25-го президента страны Уильяма Мак-Кинли. Об этом сообщила газета The Guardian.

Денали, высота которой составляет 6168 м, располагается на Аляске и является ключевым элементом одноименного национального парка. Первоначально гора носила имя Мак-Кинли, однако в 2015 году на тот момент президент США Барак Обама вернул ее историческое географическое название — Денали, что в переводе с языка коренных народов означает «высокая».

Трамп отметил, что Уильям Мак-Кинли был великим президентом, поэтому считает необходимым вернуть горе ее прежнее название.

Кроме того, по информации Reuters, Трамп планирует в начале декабря подписать более 25 указов и директив, среди которых будет документ, касающийся улучшения выборной системы с целью сделать ее более упорядоченной.

Ранее Дональд Трамп анонсировал создание в США ПРО, аналогичной израильскому «Железному куполу».