Конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским давно перерос рамки локальной перепалки и оказался в центре внимания мировых СМИ. Эксперты спорят, чем вызвано это противостояние и кто в нем на самом деле заинтересован. Ряд аналитиков сходится во мнении, что Зеленский, несмотря на жесткую демонстративную риторику, вовсе не стремится к эскалации политического противостояния с президентом США. В чем же тогда корень противоречий? Свою точку зрения Общественной Службе Новостей представил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов, и его объяснение расставляет все по местам.

По мнению Денисова, катастрофа для Украины и ряда европейских политиков заключается в том, что нынешние предложения Трампа полностью перечеркивают их стратегические идеи о продолжении конфликта на многие годы и о сохранении Зеленского у власти. В реальности ни ЕС, ни Зеленский не заинтересованы в долгосрочном урегулировании — они говорят исключительно о временной заморозке. Это подтверждается тем, что ни со стороны Украины, ни со стороны Брюсселя так и не прозвучало серьезных предложений по урегулированию, а тотальное нежелание обсуждать первопричины конфликта служит лучшим доказательством отсутствия подлинного стремления к миру. Иными словами, Киев и его европейские покровители хотят не решить проблему, а выиграть время и сохранить текущую конфигурацию.

Он отметил, что последствия такого расклада предсказуемы. Зеленский и европейские чиновники сделают все возможное, чтобы инициатива президента Трампа в очередной раз утонула в пучине словоблудия и надуманных претензий. Все контрпредложения, которые выдвигает Зеленский, — не более чем ширма для получения отсрочки и попытки восстановить оборонный потенциал для ведения дальнейшей войны. Таким образом, конфликт между Трампом и Зеленским — это не просто личная неприязнь, а столкновение двух стратегий: американский президент, судя по всему, хочет прекратить затянувшееся противостояние, тогда как украинская сторона и ее европейские союзники намерены тянуть время и готовиться к новому витку.

По словам политолога, Зеленский не заинтересован в эскалации с Трампом, поскольку зависит от поддержки США, но и не готов принять его условия, так как они ломают всю его стратегию. В результате противостояние будет тлеть, а инициативы Трампа — буксовать, увязая в бесконечных претензиях и отсрочках. Пока Киев и Брюссель не откажутся от идеи заморозки и не начнут говорить о первопричинах конфликта, любые миротворческие усилия будут обречены оставаться на бумаге, а реального урегулирования так и не произойдет.

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