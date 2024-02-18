Трамп: коррупция и мигранты превращают США в страну третьего мира

Проблемы с коррупцией в американской судебной системе и неконтролируемый наплыв мигрантов через мексиканскую границу превращают Соединенные Штаты в государство третьего мира. Соответствующее заявление сделал американский политик и экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего последнего митинга.

Трамп возмутился заведенным в отношении него судебным преследованием и заявил, что если оно будет продолжаться, то в стране не останется политиков, которые захотели бы вести дела в США. По словам политика, это приведет к тому, что Америка превратится в государство третьего мира, и на самом деле, это уже произошло, подчеркнул он.

«Взгляните хотя бы на нашу южную границу», – обратил внимание Трамп.

Накануне Нью-Йоркский суд признал Трампа виновным в деле о мошенничестве.