Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал развернутое интервью миллиардеру и футуристу Илону Маску, в котором признал, что у Украины для продолжения конфликта с Россией попросту не хватает военнослужащих.

Как подчеркнул политик, сейчас украинские власти от безысходности отправляют на фронт либо очень молодых, либо очень старых мужчин. Других не осталось, все бежали за границу.

«На Украине погибло гораздо больше людей, чем вы читаете в прессе», - добавил Трамп.

Что до своего отношения к президентом России Владимиру Путину, то Трамп назвал его «хорошим переговорщиком» и заявил о желании снова поладить с ним.

Трамп также сказал в интервью Маску, что уходящий президент США Джо Байден «совершил глупость», когда говорил во всеуслышанье о стремлении скорейшего приема Украины в НАТО, что для России недопустимо.

Ранее политолог Сергей Марков назвал фальшивыми опросы в США, где Харрис обходит Трампа.