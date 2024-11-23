Трамп намерен договориться с Россией о «выгодном» мире для Украины и США

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп намерен договорится о «выгодном» мире для Украины и Штатов, передает немецкое издание BILD.

По его словам, Трамп может добиться выгодного мирного соглашения для Киева и Вашингтона, компенсировав военные расходы за счет украинских ресурсов.

«Эта война — из-за денег. Никто не хочет об этом говорить. Мы вернем свои деньги и обогатимся за счет редкоземельных металлов — и Украина тоже выиграет», — отметил Грэм.

Издание отмечает, что Украина имеет природные ресурсы и ценные металлы на $7 трлн. В частности, сюда входят уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.

По информации издания, Трампа больше интересуют финансовые аспекты, чем геополитические, и Владимир Зеленский, вероятно, рассчитывает на это.

Кроме того, сообщается, что потенциальная «сделка» может включать фактическое разделение Украины. Издание указывает на то, что Трамп может удивить многих и занять сторону президента Зеленского, особенно в вопросах, касающихся ресурсов и земли.

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что Дональд Трамп лично обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным конфликт на Украине.