Трамп намерен организовать военный парад 14 июня

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести военный парад 14 июня, передает газета The Hill. Мероприятие будет приурочено к 250-летию американских сухопутных войск и пройдет прямо в день рождения главы государства — ему исполнится 79 лет.

Отмечается, что Трамп задумался над проведением военного парада еще в прошлом году, а сама идея подобного мероприятия появилась в 2018 году после его визита во Францию. Там американский лидер стал свидетелем военного парада по случаю Дня взятия Бастилии.

Как пишет газета Politico, в Белом доме информацию о подготовке военного парада опровергли. Однако, уточняет источник, представители американской армии и некоторые чиновники были менее категоричны, отметив, что обсуждение проведения такого рода мероприятий действительно ведется администрацией Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты настроены на заключение только выгодных для страны сделок.