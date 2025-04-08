Трамп намерен организовать военный парад 14 июня

The Hill: Трамп проведет парад в свою честь в день рождения

Политика

Фото: [flickr.com]

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести военный парад 14 июня, передает газета The Hill. Мероприятие будет приурочено к 250-летию американских сухопутных войск и пройдет прямо в день рождения главы государства — ему исполнится 79 лет.

Отмечается, что Трамп задумался над проведением военного парада еще в прошлом году, а сама идея подобного мероприятия появилась в 2018 году после его визита во Францию. Там американский лидер стал свидетелем военного парада по случаю Дня взятия Бастилии.

Как пишет газета Politico, в Белом доме информацию о подготовке военного парада опровергли. Однако, уточняет источник, представители американской армии и некоторые чиновники были менее категоричны, отметив, что обсуждение проведения такого рода мероприятий действительно ведется администрацией Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты настроены на заключение только выгодных для страны сделок.

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