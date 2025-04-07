Трамп: США будут заключать только выгодные сделки

Трамп заявил, что США будут заключать с другими странами только выгодные сделки. Если же такой возможности не будет, то Вашингтон не будет иметь с этими странами ничего общего, добавил американский лидер.

Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью представителям СМИ на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон и Тегеран ведут прямые переговоры.

Соединенные Штаты хотят мирным путем урегулировать вопрос о ядерных разработках Ирана.

Ранее сообщалось о том, что фейковая новость о Трампе взвинтила рынок на $2 млрд, а затем обвалила его на $3 млрд.