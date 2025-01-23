Трамп назначил главой Секретной службы США спасшего его от пули охранника

Президент США Дональд Трамп назначил на должность руководителя Секретной службы США Шона Каррана, который защищал его во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам президента, Карран обладает 23-летним опытом работы в правоохранительных органах, начав свою карьеру в Секретной службе США в 2001 году.

Трамп отметил, что Карран проявил бесстрашие, рискуя собственной жизнью, чтобы спасти его от пули нападавшего в Батлере, штат Пенсильвания.

Напомним, 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Батлере на Трампа было совершено нападение. Он получил легкое ранение, на его ухе осталась травма.

Стрелком оказался 20-летний американец Томас Мэттью Крукс, который был уничтожен сотрудниками Секретной службы. После этого инцидента директор службы Кимберли Читл подала в отставку, ее временно заменил Рональд Роу.

Ранее сообщалось, что бывший глава сети фастфуда Эндрю Пуцдер займет пост посла США в ЕС.