Бывший глава сети фастфуда Эндрю Пуцдер займет пост посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост американского посла в ЕС Эндрю Пуцдера, который раньше возглавлял сеть фастфуда Carl's Jr. Это следует из заявления главы государства.

По словам Трампа, Энди — адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель.

С 2000 года он занимал пост генерального директора материнской компании сетей быстрого питания Carl's Jr и Hardee's. На этой должности он проработал 17 лет.

Энди — талантливый управленец, отмечает Трамп, так как за годы работы он выводил компанию из финансовых кризисов, позволив ей продолжить работать на рынке и развиваться.

По мнению Трампа, Энди прекрасно справится с работой, представляя интересы США в этом важном регионе.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назначил Сталлоне, Войта и Гибсона своими спецпосланниками в Голливуде.