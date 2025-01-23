Бывший глава сети фастфуда Эндрю Пуцдер займет пост посла США в ЕС
Эндрю Пуцдер станет новым послом США в Евросоюзе
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост американского посла в ЕС Эндрю Пуцдера, который раньше возглавлял сеть фастфуда Carl's Jr. Это следует из заявления главы государства.
По словам Трампа, Энди — адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель.
С 2000 года он занимал пост генерального директора материнской компании сетей быстрого питания Carl's Jr и Hardee's. На этой должности он проработал 17 лет.
Энди — талантливый управленец, отмечает Трамп, так как за годы работы он выводил компанию из финансовых кризисов, позволив ей продолжить работать на рынке и развиваться.
По мнению Трампа, Энди прекрасно справится с работой, представляя интересы США в этом важном регионе.
Ранее сообщалось о том, что Трамп назначил Сталлоне, Войта и Гибсона своими спецпосланниками в Голливуде.